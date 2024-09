Recensione: MASSIVE ATTACK – “Protezione”

Il 26 settembre 1994, i Massive Attack hanno pubblicato “Protection”, il loro secondo album, che segue il debutto di “Blue Lines” del 1991, un disco fondamentale per il genere trip hop degli anni ’90. “Protection” si distingue per le sue atmosfere dense, i beat ipnotici e le potenti collaborazioni vocali, mescolando elettronica, soul e dub in un modo originale. La traccia omonima, cantata da Tracey Thorn, è un inno alla vulnerabilità e alla resistenza, mentre ogni brano contribuisce a creare un’esperienza sonora immersiva, intessendo malinconia e introspezione.

Tra le curiosità, “Protection” è interpretato da Tracey Thorn, il cui timbro sensuale ha reso il brano iconico. L’album è stato co-prodotto da Nellee Hooper, noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Björk e Madonna, e include diverse tracce con Horace Andy, celebre figura del reggae, che arricchisce il suono con elementi dub. Un altro brano rilevante è “Karmacoma”, co-scritto con Tricky, un ex collaboratore del gruppo, che ha poi intrapreso una carriera solista di successo. Il video di “Karmacoma”, diretto da Jonathan Glazer, presenta un’ambientazione surreale in un hotel labirintico, ricco di allusioni cinematografiche a opere come “Shining” di Kubrick.

Nel 1995, l’album è stato remixato dal produttore Mad Professor e pubblicato con il titolo “No Protection”, sottolineando l’impatto del dub sulla musica dei Massive Attack. “Protection” ha anche influenzato altri generi musicali, come l’elettronica downtempo e il chillout, grazie alle sue atmosfere tranquille e all’ecletticità stilistica. Sebbene l’album abbia esordito al quarto posto nella UK chart, in Italia non ha fatto il suo ingresso tra le prime 100 posizioni.

L'album è composto da varie tracce significative, tra cui "Karmacoma", "Three", e "Weather Storm". La discografia della band prosegue con "Mezzanine" (1998), "100th Window" (2003) e "Heligoland" (2010). La valutazione per "Protection" è di 9,00.