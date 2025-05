Recensione: MARK PRITCHARD & THOM YORKE – “Storie Intrecciate”

"Tall Tales" è l’album d’esordio collaborativo tra Mark Pritchard e Thom Yorke, che esplora mutazioni musicali e interconnessioni attraverso una narrazione distopica. La musica riflette l’ansia contemporanea con architetture sonore dissonanti e armonie disarticolate. Questo lavoro è una sinfonia post-umana in dodici movimenti, con la voce di Yorke che, talvolta decontestualizzata e altre volte filtrata, diventa l’oracolo di una civiltà in crisi.

L’elettronica analogica di Pritchard crea un paesaggio mentale caratterizzato da droni sinistri e sintetizzatori anacronistici. Brani come "A Fake in a Faker’s World" e "Ice Shelf" presentano scenari glaciali, con Yorke che si muove come uno spettro, evocando una sensazione di spaesamento. La mancanza di percussioni in "Ice Shelf" intensifica questo effetto.

In mezzo a questo sfondo post-apocalittico emergono momenti di vitalità ritmica in tracce come "Back in the Game" e "Gangsters", dove il nichilismo di Yorke si trasforma in espressione coreutica. Le sue liriche raccontano di oligarchi digitali e intelligenze artificiali cannibali, suggerendo un’umanità ridotta a ologramma.

Jonathan Zawada contribuisce con un apparato visivo disturbante che arricchisce la mitologia di "Tall Tales". La triangolazione tra Pritchard, Yorke e Zawada genera un discorso transmediale sulla rovina e il desiderio di redenzione. Momenti di fragile empatia, come "White Cliffs" e "The Spirit", offrono una certa lucidità sopra un tessuto armonico avvolgente.

L’album non è solo una semplice collaborazione, ma una cartografia dell’angoscia, rappresentando un’elegia post-industriale per il presente, in un’epoca dominata dal rumore e dall’oblio algoritmico.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it