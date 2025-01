Recensione Live: SAVANA FUNK – Energia, Passione e Ritmo Sperimentale

Nel marzo 2023, i SAVANA FUNK si sono esibiti alla Santeria di Milano, stavolta in trio, dopo una precedente performance come quartetto con Willie Peyote. Questo nuovo contesto ha permesso alla band di esprimere pienamente la propria visione musicale, evidenziando il valore di Aldo Betto (chitarra), Blake Franchetto (basso) e Youssef Ait Buozza (batteria). La loro proposta musicale è un mix affascinante di funk, blues, desert blues, afro beat e psichedelia, con influenze dal Maghreb e dal Mediterraneo, il tutto sorretto da un ritmo incalzante. Nonostante le diverse influenze, la loro musica risulta chiara e vitale, coinvolgendo il pubblico in un’ora e mezza di performance travolgente, con assoli e riff che incoraggiano a ballare.

La loro esecuzione si distingue per una grande coralità, con momenti di individualità. I tre membri della band si alternano in soli che mettono in risalto il virtuosismo di ciascuno: Betto con un assolo blues evocante Hendrix, Franchetto con un basso pulsante e Ait Buozza con una batteria travolgente. Durante il concerto, la presenza dei cellulari è scarsa, evidenziando l’immedesimazione del pubblico nella musica.

In questa ultima data del “Samsara Tour”, i SAVANA FUNK hanno ospitato il chitarrista Mr. Monkey e Lorenzo GodBless Computer, portando sonorità elettroniche che hanno trasformato il concerto in una vera dancehall. La loro performance, innovativa e coinvolgente, si discosta dagli stereotipi dei tradizionali concerti, dimostrando che la musica live può essere autentica e vibrante. Nonostante non attirino grandi folle, il consiglio è di non perdere le loro prossime esibizioni.