Recensione: LISA – “Ego Alternativo”

Per esplorare i nuovi orizzonti della musica pop globale, è fondamentale ascoltare “ALTER EGO”, l’album d’esordio di Lisa, la talentuosa stella delle BLACKPINK. Quest’opera, concepita come una rivelazione di identità multiple, offre un ritratto audace attraverso cinque alter ego distinti: Roxi, Sunni, Kiki, Vixi e Speedi. Ogni personaggio si esprime in brani che mescolano rock, elettronica, urban e rap, evidenziando l’evoluzione del pop che supera i confini tradizionali del k-pop.

Ogni alter ego è rappresentato da una traccia specifica: Roxi (“Rockstar”), Sunni (“Moonlit Floor (Kiss Me)”), Kiki (“New Woman”), Vixi (“FXCK UP THE WORLD”) e Speedi (“Lifestyle”). La scelta di Lisa di incarnarsi in diverse forme è sia esteticamente accattivante che concettualmente audace, con ogni canzone che non si limita alla musica, ma esplora anche dimensioni visive e sonore.

Sebbene l’album presenti momenti di sperimentazione, si avverte una certa mancanza di coesione, suggerendo che l’artista sia ancora in cerca di una forma definitiva. Tuttavia, “ALTER EGO” emerge come un’opera riflessiva, capace di unire sonorità diverse. Lisa si muove tra temi di lusso, velocità e potere, come in “Lifestyle” e “FXCK UP THE WORLD”, collaborando con artisti come Doja Cat e Megan Thee Stallion, creando momenti di intensa alchimia.

Nonostante le fragilità, brani come “New Woman” insieme a Rosalía mostrano la capacità di Lisa di trattare temi universali, come la liberazione e la trasformazione. L’album, pur nella sua frammentarietà, rappresenta un passo significativo nel definire il futuro del pop globale, lasciando la domanda aperta: qual è la vera Lisa?