Recensione: LIBERATO – “Liberato III: Nuove Vibrazioni”

Nel 2025, Liberato continua a mantenere il mistero che lo circonda. L’anno inizia con l’uscita inattesa del suo terzo album, “Liberato III”, un altro capitolo della sua carriera musicale. La sorpresa con cui vengono lanciati i dischi evidenzia l’importanza del contenuto musicale piuttosto che delle aspettative promozionali. Liberato opta per un’assenza di marketing convenzionale, dimostrando che la musica può ancora attrarre un vasto pubblico senza clamore.

“Liberato III” fonde contemporaneità ed elettronica, mantenendo il cantato in napoletano caratteristico dell’artista. Il disco appare come una rivisitazione stilistica dei Daft Punk, trasportata in un contesto napoletano. Il brano di apertura, “Turnà”, è un tributo a Teresa De Sio e alla città di Napoli, reinterpretato in chiave elettronica con elementi french touch. L’album si compone di nove tracce che variano tra generi come l’electro-pop, la trap e l’EDM, creando un mosaico sonoro che rappresenta una Napoli cosmopolita ma ancorata alle sue tradizioni.

Tra i brani, spicca la collaborazione con Maria Nazionale in “Essa” e “Lucia (Stay with me)”, già nota per essere parte della colonna sonora del film d’animazione “Il segreto di Liberato”. Il disco culmina con “‘O diario”, una canzone più essenziale in cui Liberato abbandona effetti e autotune per un approccio più diretto e intimo, riaffermando la genesi autentica del suo lavoro. Questo brano funge da manifesto della sua visione artistica.

Liberato emerge nuovamente come narratore di storie universali attraverso un linguaggio che mescola napoletano, inglese, spagnolo, francese e italiano. “Liberato III” non si limita a essere un semplice album, ma un vero e proprio viaggio sonoro che celebra l’ibridazione culturale e l’essenza di Napoli nel contesto moderno.

La tracklist suggerisce brani da ascoltare immediatamente, come “Turnà” e “‘O diario”, mentre si consiglia di evitare di saltare. Con una rating complessivo di 7,50 per “Turnà” e voti simili per le altre tracce, “Liberato III” si conferma come una visione artistica distintiva, confermando la continua evoluzione di Liberato nel panorama musicale contemporaneo.