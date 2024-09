Recensione: LAZZA – “Locura” su Newsic.it

“Locura” sarà forse il disco dell’anno, data l’alta aspettativa e la pressione attorno a Lazza, dopo il successo di “Sirio”. Nonostante ciò, l’artista si mostra tranquillo e sicuro, descrivendo “Locura” come la sua risposta a queste sfide. Per realizzare questo album, Lazza ha dedicato due anni, curando ogni dettaglio, dalla scrittura delle canzoni alla creazione dei visual e dell’artwork, traducendo in musica le sue esperienze di vita.

Con “Locura”, Lazza desidera liberarsi da ogni freno, affermando che non intende più tenere dentro i propri sentimenti. Le diciotto tracce dell’album, sotto la direzione artistica di Drillionaire, si caratterizzano per una varietà di stili e temi. La traccia di apertura “Zeri in più (Locura)” con Laura Pausini espone le intenzioni dell’artista, e si passa a momenti più emotivi con brani come “100 Messaggi” e “Dolcevita”, fino ad esplorare sound crudi in “Casanova” e atmosfere sperimentali in “Verdi nei viola”. Non mancano poi alcune canzoni più radio-friendly come “Buio davanti”.

Un aspetto significativo del disco è la scelta dei featuring. Lazza ha voluto collaborare con artisti di alto profilo come Sfera Ebbasta, Marracash, Ghali, e Guè, ma ha anche dato spazio a nuovi talenti come Artie e Kid. Tra le collaborazioni internazionali spicca quella con Lil Baby in “Canzone d’odio”, che però non sembra aggiungere molto al brano.

“Locura” si presenta come un disco coerente con l’identità di Lazza, privo di compromessi o eccessi. È considerato potenzialmente il miglior disco urban o pop italiano del 2024, ricevendo un punteggio di 7,00.

La tracklist comprende vari brani con valutazioni diverse, dall’ottimo “Casanova” (7,25) a pezzi più modesti come “Canzone d’odio” (6,50). Le canzoni consigliate da ascoltare subito includono “Certe cose” e “-3 (Perdere il volo)”, mentre l’intero album è da considerare una proposta valida anche per chi non è un fan sfegatato dell’urban. “Locura” è dunque un lavoro che merita attenzione e rappresenta un passo significativo nella carriera di Lazza.