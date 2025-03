Recensione: KENDRICK LAMAR – “Da Bruco a Farfalla”

Il 16 marzo 2015, Kendrick Lamar pubblicò “To Pimp a Butterfly”, un album che ha segnato un momento cruciale nella musica afroamericana e globale. Considerato un capolavoro, il disco ha influenzato fortemente sia l’hip hop che il panorama politico, affrontando questioni razziali rilevanti. Con 16 tracce e una durata di oltre un’ora, l’album accumula una vasta gamma di stili musicali, attingendo da jazz, funk e soul, grazie anche alla partecipazione di artisti come Dr. Dre, Snoop Dogg e George Clinton.

Il titolo inizialmente doveva essere “Tu Pimp a Caterpillar”, un omaggio a Tupac Shakur, ma Lamar lo cambiò in “To Pimp a Butterfly” per rappresentare la luminosità della vita. La sua esperienza in Sudafrica, visitando Robben Island, ha avuto un forte impatto sul tono politico dell’album. La traccia finale, “Mortal Man”, include un’intervista immaginaria con Tupac.

Il brano “Alright” è diventato un simbolo del movimento Black Lives Matter, pur non essendo stato concepito inizialmente come un manifesto politico. L’album è stato registrato in segretezza a Los Angeles per preservare l’integrità artistica, con influenze che spaziano da Ayn Rand a Joseph Stiglitz.

La cover dell’album, che mostra Lamar e uomini afroamericani davanti alla Casa Bianca con dollari e champagne, rappresenta una rivendicazione di potere. “To Pimp a Butterfly” ha ricevuto voti eccellenti dalla critica, con punteggi alti da testate come The Telegraph e Spin. È considerato uno dei dischi più significativi della sua epoca e uno dei migliori lavori di Kendrick Lamar.