Recensione: JAMIE XX – “Onde Inaspettate”

“In Waves” è il nuovo album di Jamie xx, che arriva a nove anni dal suo debutto “In Colour”. Durante questo periodo, Jamie ha lavorato con la sua band, The xx, pubblicando tre album, e ha anche prodotto e fatto DJ in tutto il mondo. Con “In Waves”, riporta alla luce il suono tipico dei club, evocando atmosfere di festa e ballo in un continuum sonoro con le sue opere precedenti, a partire dalla copertina, che riprende uno stile bianco e nero.

L’album si apre con “Wanna”, una traccia che mescola campioni di garage UK del passato con pianoforte, creando anticipazione. Subito dopo, “Treat Each Other Right” esplode in un potente mix di breakbeat e soul futuristico, arricchito da campionamenti vocali. Il disco è caratterizzato da una varietà di samples e influenze, perfetto sia per i club che per l’ascolto domestico. Oltre a Jamie, diverse collaborazioni arricchiscono il progetto: tra queste, Honey Dijon in “Baddy On The Floor” e Robyn in “Life”, un brano nu-disco pieno di fiati e loop.

Altri artisti come The Avalanches, Kelsey Lu, Panda Bear e John Glacier contribuiscono con le loro voci e stili. “Dafodil” è una delle tracce più celebrate, mentre lo spoken word di Oona Doherty in “Falling Together” aggiunge un tocco di originalità. I membri degli xx, Romy e Oliver Sim, si uniscono nella traccia “Waited All Night”.

Con una durata di 44 minuti, “In Waves” è descritto come ideale per essere ascoltato dopo l’1 di notte, stimolando un’atmosfera di ballo continuo. Le recensioni sono favorevoli, con punteggi alti da diverse pubblicazioni musicali. Si consigliano brani come “Waited All Night”, “Dafodil” e “All You Children”, mentre l’intero album è considerato un’esperienza da non perdere, suggerendo che ogni traccia merita di essere ascoltata senza interruzione.

In conclusione, “In Waves” si presenta come un lavoro fresco e coinvolgente, che conferma il talento di Jamie xx nel creare musica che unisce l’atmosfera dei club a momenti di intimità.