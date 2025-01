Recensione: JAKE LA FURIA – “Fame” – Un’analisi approfondita del nuovo album

Francesco Vigorelli, noto come Jake La Furia, si avvicina ai 46 anni portando con sé un’intensa “Fame” di vita e musica. Con il suo nuovo progetto “Fame”, Jake ha ridefinito le regole del rap italiano, alzando anche l’età “pensionabile” per i giovani artisti. Collaborando con nomi di spicco come Guè, Rkomi, e una selezione di talenti emergenti, ha creato un ponte tra le generazioni.

L’album si presenta come un manifesto del rap, con produzioni di Night Skinny che accompagnano un flow crudo e diretto. “64 No Brand” è una prova di identità, mentre “Money on My Mind” con Rose Villain e Artie 5ive affronta temi incisivi. “Andiamo al mare” gioca con immagini contrastanti, ed “L’Ultimo Giorno del Mondo” rievoca gli anni ’90 con un campione iconico. Altri brani come “Milano Bloody Money” ed “Generazione” esplorano la realtà urbana, rendendo omaggio a esperienze diverse.

“Fame” non è solo un disco, ma una dichiarazione di intenti di Jake, che dimostra di avere ancora il controllo della scena. Con collaborazioni come “Coco 24” e “Danza della Pioggia”, il progetto affronta le contraddizioni moderne e le sfide della società, sottolineando la dualità tra la vecchia e la nuova scuola. L’album è un checkpoint per il rap italiano, testimoniando la resilienza e l’innovazione nel panorama musicale contemporaneo. Jake La Furia, senza chiedere il permesso, riafferma la sua presenza e il suo impatto nel gioco del rap.