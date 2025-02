Recensione: I SMITHS – “La Carne È Omicidio”

Uscito l’11 febbraio 1985, “Meat Is Murder” è il secondo album in studio dei The Smiths, un disco che ha segnato un importante punto di svolta nella carriera della band di Manchester. Rispetto al loro disco d’esordio, il gruppo approfondisce il proprio linguaggio musicale, introducendo tematiche più politiche e incisive. Morrissey, con testi di denuncia sociale e riflessioni malinconiche, e Johnny Marr, che arricchisce il sound con influenze rockabilly, funk e sperimentazioni chitarristiche, contribuiscono a creare un’opera potente. Il titolo, manifesto contro il consumo di carne, riflette il tono militante dell’album, che affronta ingiustizie e disagi esistenziali.

Curiosità sull’album includono il suo posizionamento al primo posto delle classifiche del Regno Unito, superando “Born in the U.S.A.” di Bruce Springsteen, e la sua iconica copertina, ispirata a un fotogramma del documentario “In the Year of the Pig”. La title track è il brano più lungo del gruppo, mentre “Barbarism Begins at Home” mostra influenze funk. “Meat Is Murder” segna anche la decisiva svolta di Morrissey verso il vegetarianismo etico. La canzone Rusholme Ruffians racconta la vita dura a Rusholme, evidenziando violenza e miseria della classe operaia.

Dopo la sua uscita, molte canzoni dell’album sono state reinterpretate, tra cui “How Soon Is Now?”, nota per la sua inclusione nella serie “Streghe”. La prima edizione conteneva nove tracce, con “How Soon Is Now?” aggiunta in riedizioni successive. La valutazione dell’album è 8,50.