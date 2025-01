Recensione: GIULIA IMPACHE – “IN:titolo” [Analisi per Tracce]

Per ascoltare “IN:titolo”, l’album di debutto di Giulia Impache, è necessaria un’apertura d’animo, un immerso abbandono al flusso di un universo complesso e misterioso. La musica non è da comprendere, ma da esperire, e l’opera si presenta come un labirinto sonoro dove emozioni e intuizioni si intrecciano. Giulia, torinese e cosmopolita, crea trame sonore che si evolvono continuamente e ogni brano rappresenta una stazione di un viaggio intimo, ricco di scavi interiori e riflessioni universali. I temi autobiografici si mescolano a una tensione sociale profonda che chiede di essere vissuta.

Musicalmente, “IN:titolo” abbraccia stili diversi: improvvisazione, avant dreamwave, pop-rock e sperimentazione elettronica, creando una materia sonora vitale e in continuo cambiamento. Le influenze spaziano dai Lamb ai Cocteau Twins, fino a David Lynch e Robert Wyatt, amalgamando suoni jazz, atmosfere medioevali e immagini futuribili. Liricamente, l’album funziona come una raccolta di sonetti moderni, dove ogni titolo è l’incipit di una riflessione più ampia, con una struttura poetica che si mescola a un’urgenza contemporanea.

Ogni brano ha una propria storia. “Oh, girl!” segna un risveglio dopo un lungo silenzio. “In The Dark” nasce in risposta alla morte di George Floyd, un pianto collettivo che affronta l’ingiustizia. “(I’m) Looking (for) life” esplora la sensazione di impotenza in un contesto lavorativo difficile, mentre “Quello che (Outside)” usa la voce per superare barriere personali. “Life is Short” riflette sull’accettazione, ispirata dai Beatles, e “Occhi” si avvicina alla musica antica. “Ogni cosa” è un brano ludico e “Please” sottolinea l’interazione uomo-natura, mentre “Sailor (for fin)” chiude il disco con un senso di comunità.

L’album è un’opera che cresce con l’autrice, rappresentando pause e rinascite. “IN:titolo” emerge come una ricerca intima, un atto di coraggio che invita a un ascolto profondo, dove ogni traccia è un’esperienza da abitare. La tracklist riflette una varietà di emozioni, facendo di questo lavoro un viaggio onirico da ascoltare dall’inizio alla fine.