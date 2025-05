Recensione: GIORGIO POI – “Schegge” [Analisi Brano per Brano]

La ricerca lirica di Giorgio Poi si manifesta con forza nel suo nuovo album “Schegge”, dove la fragilità quotidiana diventa una fonte di schemi emotivi profondi. L’album si apre con l’immagine di un’esplosione, simbolo di una condizione di esistenza necessaria, che il cantautore romano esplora con dolcezza, trasformando la dispersione in poesia.

“Schegge” è un mosaico di liriche intime e surreali, punteggiato da ironia e riflessioni sottili. Canzoni come “Nelle tue piscine” e “Tutta la terra finisce in mare” affrontano il limbo emotivo e l’inevitabilità della fine, evocando profonde introspezioni. L’ironia, presente anche in brani come “Delle barche e i transatlantici”, si intreccia con un surrealismo che esprime verità ambigue.

Musicalmente, l’album si distingue per eleganza e cura artigianale, con Giorgio che suona ogni strumento. La supervisione di Laurent Brancowitz dei Phoenix contribuisce a una ricerca sonora che si apre sia all’Italia che alla scena internazionale. Il risultato è un lavoro intenso che risuona più che urla, cercando un pensiero duraturo piuttosto che il successo immediato.

Con “Schegge”, Giorgio Poi riafferma il suo talento, creando un’opera che parla con grazia e intelligenza a chi è disposto ad ascoltare. Ogni traccia dell’album, come “Giochi di gambe” e “Uomini contro insetti”, riflette il suo processo creativo, dalle esperienze personali a considerazioni più ampie sulla vita e le relazioni. La ricerca e l’espressione di emozioni complesse caratterizzano questo lavoro, rendendolo significativo e profondo.