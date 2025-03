Recensione: FRANCO126 – “Possibilità Future”

Quattro anni dopo l’ultimo progetto solista, Franco126 presenta “Futuri possibili”, un album che esplora le sfumature dell’amore e del destino con la sua tipica sensibilità e acume lirico. Questo lavoro rappresenta un’evoluzione stilistica dell’artista romano, che unisce l’intimismo di “Stanza singola” e “Multisala” con le sonorità urban del collettivo Lovegang126, come in “Cristi e diavoli”. La tracklist spazia tra vari generi, dal valzer alla trap, dalle ballate nostalgiche a sonorità più dirette, mantenendo un equilibrio tra realismo e immaginazione. Le influenze musicali sono numerose, dagli Stereophonics agli echi dei Phoenix.

La produzione, curata da Golden Years con l’apporto di WISM, conferisce alle canzoni un’armonia raffinata, in cui si intrecciano strumenti acustici ed elettronici. Una novità rispetto ai precedenti lavori è la presenza di diversi ospiti, come Coez e Ketama126, che consolidano il legame con la scena romana, mentre Giorgio Poi, Fulminacci ed Ele A arricchiscono il progetto con sfumature melodiche ed innovative.

Il fulcro di “Futuri possibili” rimane comunque il processo poetico di Franco126, capace di catturare la bellezza malinconica della quotidianità e trasformarla in immagini evocative. Ne risulta un album coeso e fresco, in cui ogni brano si integra come una tessera di un mosaico più ampio, riflettendo su ciò che è stato e su ciò che sarebbe ancora possibile. “Nottetempo” con Giorgio Poi, “Occhi ingenui” con Ele A e altri brani sono da ascoltare, confermando la sfaccettatura del cantautorato moderno. Voto finale: 7,25.