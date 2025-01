Recensione: FKA TWIGS – “Eusexua” – Un’Analisi Profonda

Dopo cinque anni di silenzio, FKA twigs torna con l’album “Eusexua”, che combina erotismo, spiritualità ed elettronica ipnotica. Il vero nome dell’artista è Tahliah Debrett Barnett, e con questo lavoro invita a esplorare spazi dove corpo e anima si fondono. Il termine Eusexua rappresenta un neologismo che indica uno stato trascendentale raggiungibile attraverso sesso, meditazione o musica.

L’album inizia con la title track “Eusexua”, caratterizzata da una pulsazione costante e synth avvolgenti, dove twigs esprime la direzione emotiva del progetto. “Girl Feels Good” è un inno al piacere femminile, con melodie distorte che la trasformano in una celebrazione della sensualità.

Ogni traccia si evolve, riflettendo diverse influenze musicali. Da “Perfect Stranger”, con sonorità garage-alien, a “Drums of Death” e “Room of Fools”, che rappresentano un rituale collettivo in pista, l’album è un viaggio sonoro. “Sticky” evoca malinconia, mentre “Keep It, Hold It” presenta una ripetitiva tastiera che culmina in battiti elettronici.

Nel brano “Childlike Things”, FKA si confronta con North West, mentre “Striptease” esplora la vulnerabilità attraverso un’elettronica minimalista. Il disco si conclude con “24hr Dog”, dove una lenta atmosfera ipnotica immerge l’ascoltatore, e “Wanderlust”, che mostra una forte melodia pop.

La produzione, curata con Koreless, unisce suoni metallici e glitch, creando un universo sonoro accessibile ma unico. La voce di FKA twigs è al centro, esprimendo ogni sfumatura emotiva. “Eusexua” non è solo un album, ma un’esperienza innovativa e coraggiosa nel panorama musicale contemporaneo.