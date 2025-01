Recensione: ELASI – “Elasir” [Analisi Completa]

Finalmente Elasi! “Elasir” è un antidoto magico che trasforma il quotidiano grigio in un’esperienza vibrante e colorata. Ogni nota ti coinvolge in un universo onirico, facendo fluttuare l’anima con un alchimia sonora che fonde pop etereo e clubbing contemporaneo. Non si tratta solo di musica da ballare, ma di un vero e proprio rimedio per l’anima, capace di spazzare via ogni malinconia.

Questo album, il primo lavoro completo di Elasi, segue alcuni EP precedenti e si presenta come un viaggio tra nove tracce che esemplificano un raffinato clubbing. La musica spazia da influenze house e deep a breakbeat UK e tocchi di elettronica elegante, con incursioni di sonorità nipponiche e bachata. Le tracce sono arricchite dalla collaborazione di amici e produttori, tra cui Plastica, Fresco e Rocco Rampino.

Elasi non è solo un’artista ma un’esperienza: songwriter, producer e DJ, riesce a creare mondi sonori che avvolgono e incantano. Ognuna delle sue canzoni è una goccia di luce. Tra le tracce, “Iceberg” evoca sensazioni primaverili e un clubbing colorato grazie alla collaborazione con Plastica. “AMÆMI” rappresenta un viaggio nei neon di Shibuya, un connubio tra suoni italiani e giapponesi. “ETC” è un’esplorazione personale alla ricerca di ingredienti misteriosi per alleviare la tristezza.

“Lorella” presenta una figura regale che danza nei club di grandi città, mentre “Marina (Bachata)” racconta una sirena che sogna in un paesaggio incantato. “Abissi_Everest” esprime il contrasto tra tristezza e illusioni d’amore, frutto di una collaborazione con Peppe Petrelli. “Taiko” gioca con ritmi giapponesi e dialoghi in farsi, mentre “Musica Especial” riflette sulle assurdità di un Capricorno in cerca di magia musicale. Infine, “Tigre Bianca” nasce da un pomeriggio creativo nello studio di Fresco.

Da ascoltare con attenzione le tracce come “Iceberg”, “Marina (Bachata)” e “Tigre Bianca”. Non c’è nulla da skippare; basta premere play e iniziare a ballare! Il punteggio dell’album è di 8,00, con valutazioni positive per ciascuna traccia.