Recensione del concerto: NEGRITA in versione rock classica [La Scaletta]

I Negrita celebrano 30 anni di carriera con un concerto speciale al Forum di Milano, presentando una scaletta di 30 brani davanti a 10.000 fan. La band, originaria di Arezzo, non ha nulla da dimostrare, poiché ha già consolidato il suo posto nella scena musicale. Con il frontman Pau, che sa catturare il pubblico, e i membri storici Mac e Drigo, la band offre sia potenza che creatività. Drigo, in particolare, incanta con il suo talento chitarristico.

Il concerto si caratterizza per un repertorio variegato che mescola rock e diverse influenze musicali, riflettendo i viaggi e le esperienze della band nei decenni. La serata inizia con un’intensa performance rock, seguita da un tributo al loro album di debutto con tre brani emblematici, tra cui “Cambio”. Durante l’esibizione, il pubblico si lascia andare con entusiasmo, specialmente nella parte centrale, dove ritmi funk e dub portano l’atmosfera a vibrazioni elevate. Brani come “Bambole” e “Rotolando verso sud” risvegliano una freschezza unica.

Pur essendo una festa, ci sono momenti di introspezione, con due ballate acustiche. Una di queste, “Non torneranno più”, ricorda cari amici scomparsi e celebra la vita e non la morte. I Negrita attingono a tutta la loro discografia, eccetto il secondo album, e presentano anche due inediti, tra cui “Non esistono innocenti”, una canzone di critica sociale.

La band, coesa e appassionata, conquista il pubblico di ogni età, dimostrando che il rock, sebbene cambi nel tempo, ha ancora un forte appeal. Il concerto non è solo una celebrazione del passato, ma un segno che i Negrita sono pronti per il futuro. Con la certezza che 30 anni siano solo l’inizio di un percorso continuo, Pau e soci si preparano per un nuovo capitolo della loro storia musicale. La festa si chiude con l’intenzione di avviare un nuovo viaggio, tutto da scoprire.

Un evento che ha unito generazioni e ha dimostrato che il rock è vivo e vegeto, mantenendo intatta l’energia e la passione che hanno sempre contraddistinto i Negrita.