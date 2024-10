Recensione del Concerto di RENATO ZERO: Un Compleanno Strepitoso tra Vibrazioni e Musica

Il secondo concerto del tour AUTORITRATTO – I CONCERTI EVENTO di Renato Zero si è svolto il 30 settembre 2023 all’Unipol Forum di Milano, coincidendo con il suo 74° compleanno. Zero ha descritto l’evento come una grande festa in nome della musica e delle emozioni condivise con il pubblico nel corso degli anni. Sottolinea l’importanza di dare un senso di sintesi e maturità alla sua musica, proponendo un repertorio che includa sia brani storici che nuove composizioni.

Il concerto ha avuto inizio alle 21 con l’apparizione di Renato accompagnato da una superband di sette musicisti, oltre a un coro di otto voci. La scenografia, a cura di Igor Ronchese e Gigi Maresca, unita al light design di Francesco De Cave, ha creato un’atmosfera magnetica e coinvolgente, mentre i visual affidati a Younuts! hanno arricchito ulteriormente lo spettacolo. Gli spettatori, i “sorcini”, hanno risposto con entusiasmo alla performance, che ha misto musica e parole in un’esperienza quasi liturgica.

Durante lo show, Zero ha condiviso con il pubblico la sua visione sulla vita e sull’arte, parlando di come ha sostenuto le diversità e l’importanza delle vibrazioni emotive. Ha anche attraversato la folla mentre i fan cantavano “Amici”, creando momenti di intensa connessione. L’evento ha offerto oltre tre ore di musica, culminando con un autoritratto sonoro, in cui Renato ha presentato una selezione dei suoi brani più rappresentativi.

La scaletta ha incluso classici come “Figaro,” “Nei giardini che nessuno sa,” e “Cercami,” ma anche canzoni dall’ultimo album, “Autoritratto.” Il concerto si è concluso con un encore di canzoni iconiche come “Il cielo” e “I migliori anni della nostra vita,” regalando un finale emozionante ai presenti.

Il tour continuerà con ulteriori date in diverse città italiane, incluse Torino, Bologna e Roma, offrendo ai fan molte altre occasioni per celebrare la carriera di Renato Zero. Questa serata speciale ha rappresentato un tributo alla sua lunga carriera, carica di energia e passione, facendo sentire ogni spettatore parte di qualcosa di unico e straordinario. Buon compleanno, Renato!