Recensione Concerto – AUTOMOTION: oltre il cognome, una band con personalità

Essere figlio d’arte è una condizione complessa, come dimostra Lennon Gallagher, figlio di Liam e Patsy Kensit. Lennon, insieme a Jesse Hitchman, Otis Eatwell-Hurst e Luke Chin-Joseph, ha fondato la band AUTOMOTION, che ha debuttato dal vivo in Italia per presentare il suo lavoro musicale degli ultimi tre anni. La band si distacca dal brit pop, proponendo un sound che si avvicina al post-punk contaminato.

Lennon e Jesse si alternano nelle parti di chitarra e cantato, con una solida ritmica offerta da batteria e basso. Le canzoni presentano una varietà di influenze musicali, spaziando dalla psichedelia e progressive anni ‘70 fino a toccare l’hard rock, con riferimenti a band come i Led Zeppelin, e includendo elementi di indie rock. In particolare, i brani si caratterizzano per riff e assoli che si sviluppano in modo dilatato, spesso risultando strumentali. Il suono è potente e compatto, capace di evocare una forte elettricità.

Tuttavia, la band deve ancora raggiungere una completa maturità artistica, poiché alcuni brani mostrano segni di ripetitività. Nonostante ciò, gli AUTOMOTION sanno passare da momenti di dolcezza a esplosioni di energia. La loro esibizione di circa 45 minuti è stata varia e coinvolgente, con Lennon che indossava occhiali da sole e il gruppo che ha mantenuto un atteggiamento diretto ed essenziale sul palco, dimostrando buone capacità tecniche e musicali.

Il pubblico, sebbene scarso (circa cento persone), ha apprezzato l’esibizione, godendo della varietà stilistica proposta. Anche se la band non è alle prime armi e ha preferito l’approccio ai singoli piuttosto che a un album completo, dimostrano già una certa maturità e buone idee musicali. Essere figlio di Liam Gallagher porta sicuramente vantaggi in termini di visibilità, ma il concerto ha mostrato che Lennon è solo uno dei due frontman, più che il fulcro della musica.

In conclusione, l’abilità e il potenziale degli AUTOMOTION fanno presagire un futuro promettente, con la possibilità di realizzare progetti musicali di qualità. Ciò che resta da vedere è come la band evolverà al di là del suo background familiare.