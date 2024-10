Recensione: COLDPLAY – “MOON MUSIC”

L’album numero dieci dei Coldplay, intitolato “MOON MUSiC”, rappresenta probabilmente uno degli ultimi lavori della band, considerando le dichiarazioni recenti. Nonostante le aspettative di un suono più innovativo che omaggiasse il passato, il risultato è in linea con quanto previsto. L’album si presenta come un insieme di canzoni ambiziose, ma spesso sfocato da un uso eccessivo di arrangiamenti orchestrali e testi a volte banali, non all’altezza del loro prestigio.

La title track apre l’album con quasi tre minuti di strumentale ricco di orchestrazioni. La voce di Chris Martin fa il suo ingresso per guidare verso il singolo “feelslikeimfallinginlove”, caratterizzato da una piacevole ripetitività. Segue “WE PRAY”, una canzone con molti ospiti e arrangiamenti drammatici, ma poco incisivi.

L’album prosegue con “JUPiTER”, una canzone sociale che racconta la storia di una ragazza queer, e “Good Feelings”, con un ritmo disco-funk progettato per far ballare il pubblico. “🌈” è una celebrazione corale di sei minuti con elementi di sperimentazione ambientale, mentre “iAAM” è caratterizzata da uno stile unico dei Coldplay. “AETERNA”, d’altra parte, è un brano dalle sonorità EDM. “All My Love” rappresenta l’apice del “Coldplay-style”, con una melodia che toccherà il cuore degli ascoltatori.

L’album si conclude con “ONE WORLD”, una sinfonia pop in cui Martin canta della speranza di un mondo migliore, un concetto un po’ ingenuo dato il contesto attuale globale. “MOON MUSiC” si pone come una risposta alle lotte interiori e un messaggio che suggerisce che l’amore è la soluzione, sebbene possa sembrare insufficiente in un mondo così complesso.

Le valutazioni variano, con alcuni critici che lodano l’album e altri che lo giudicano mediamente. Secondo la recensione, “MOON MUSiC” merita un ascolto completo, anche se alcune tracce più pop-orchestrali potrebbero essere saltate dopo il primo ascolto. L’album contiene certamente brani da non perdere, come “All My Love” e “One World”.