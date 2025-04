Recensione: CHIELLO – “Scarabocchi” su Newsic.it

I tormenti del giovane Rocco si manifestano in “Scarabocchi”, il terzo e più compiuto album di Chiello, un’opera intima e sofferta. Il disco non si limita a raccontare il dolore, ma lo esplora profondamente, sublimandolo attraverso suoni che sembrano scarabocchi e appunti notturni di un’anima in cerca di espressione. Le liriche, scritte con una semplicità carica di simboli, offrono uno sguardo tra confessione e rivelazione, bilanciando un passato doloroso con un presente in fase di riscrittura.

Ogni canzone è una tessera di un mosaico irregolare, un’emozione trascritta in corsivo, mentre le melodie, curate con Tommaso Ottomano, Matteo Novi e Fausto Cigarini, oscillano tra cantautorato post-moderno e influenze di generi come il progressive, la ballata malinconica e la psichedelia leggera. Chiello dialoga con figure come Tenco e Piero Ciampi, ma si cimenta anche con il swing e l’estetica di Capossela.

L’album include collaborazioni significative, come quella con Rose Villain in “I miei occhi erano i tuoi”, un’espressione d’amore sincera, e “Succo d’ananas” con Achille Lauro, che porta una freschezza anni ’60. Tuttavia, “Scarabocchi” non cerca coerenza formale, ma si presenta come una mappa emotiva disegnata a mano. Chiello abbraccia l’imperfezione, mostrando una vulnerabilità che rende il lavoro disarmante e autentico.

Nel complesso, il disco si rivela un piccolo gioiello intimo, testimone di una crescita personale dolorosa ma necessaria. La valutazione complessiva è positiva, con tutti i brani che rispecchiano la qualità dell’opera.