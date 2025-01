Recensione: CENTRAL CEE – “Non posso affrettare la grandezza”

“Can’t Rush Greatness” è il debutto ufficiale di Central Cee, un album che rappresenta un manifesto della scena urban UK. Il rapper di West London si presenta con sicurezza, affermandosi come uno dei leader della scena rap britannica e internazionale. Il titolo dell’album, un mantra di Cench dal 2020, esprime che la grandezza si costruisce con pazienza e determinazione. Central Cee ha accumulato una serie di successi che lo hanno reso rispettato anche negli Stati Uniti, un fatto raro per un artista londinese.

L’album include numerosi featuring americani, riflettendo la sua crescita al di fuori del mercato britannico. La produzione è ricercata, evitando le scorciatoie del pop, con campionamenti di artisti come Ne-Yo e Wu-Tang Clan e influenze soul degli anni ’70. La sua capacità di mescolare stili è evidente nei brani, come in “Gata”, che incorpora elementi di reggaeton grazie alla collaborazione con Young Miko.

Central Cee affronta il contrasto tra vita prima e dopo la fama, esprimendo onestà e introspezione. In “Limitless” descrive la sua vita da film mentre in “Top Freestyle” riflette sull’ansia legata al successo. Le sue liriche parlano di lussi e collaborazioni con brand prestigiosi, ma anche delle sfide e dei sacrifici che comporta la fama, come il dover finanziare i funerali dei suoi coetanei.

Questo album segna un punto di non ritorno nella sua carriera e riassume il suo messaggio: “You can’t rush greatness”. Con 48 minuti di ottimo rap, “Can’t Rush Greatness” è un lavoro da ascoltare subito.