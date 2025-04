Recensione: BNKR44 – “Raggiungi il cielo”

I bnkr44 presentano “Tocca il cielo”, un album ambizioso di diciassette brani che dura 52 minuti, includendo cinque pezzi già noti. Il collettivo toscano, affermato nel nuovo pop italiano, esplora una serie di emozioni che riflettono una generazione in balia dell’iper-connessione e dello smarrimento, con un focus sulla Gen Z: ansiosa, idealista e contraddittoria. La loro scrittura si distingue per un’urgenza espressiva viscerale, anche se non sempre ordinata.

Tracce come “Capolavoro” e “SPA CABARET” condensano questa tensione. “Capolavoro”, con una produzione accurata, suggerisce che il vero capolavoro possa essere una chiamata non persa, mentre “SPA CABARET”, già un tormentone radiofonico, oscilla tra festa e fuga. Le collaborazioni con artisti come Tedua ed Emma Nolde arricchiscono il disco, rendendo questi momenti tra i migliori dell’album.

Tuttavia, l’album presenta anche dispersione e indecisione, funzionando meglio nei toni sussurrati che non in quelli più imponenti. “Tocca il cielo” si presenta come un diario sonoro di una ricerca personale, evidenziando la complessità del traguardo desiderato. L’opera è onesta e fragile, riflettendo un’immagine imperfetta e colorata di una generazione che si interroga.

Non è un capolavoro, ma rappresenta un passo necessario e di transizione, offrendo uno specchio della realtà. Alcuni brani meritano di essere ascoltati, mentre altri possono essere trascurati. Voto: 6,50.