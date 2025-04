Recensione: BILLY IDOL – “Sognare in Grande”

A dieci anni da “Kings & Queens of the Underground”, Billy Idol presenta “Dream Into It”, un album che funge da memoria e dichiarazione d’intenti. Il disco non cerca di rincorrere il presente, ma lo osserva attraverso una riflessione profonda, intrisa di malinconia e di collaborazioni ben studiate. La title track introduce subito un tono elegiaco, ritraendo Idol come un sopravvissuto che si racconta senza filtri.

Il brano “77”, in duetto con Avril Lavigne, trasforma la nostalgia in un pop-punk fresco, mentre “Wildside”, con Joan Jett, e “John Wayne”, con Alison Mosshart, creano momenti di intenso pathos grazie alla sintonia vocale e alle esperienze condivise. Il disco riflette una tensione tra la necessità di raccontarsi e la difficoltà di trovare un linguaggio autentico.

Canzoni come “People I Love”, “Too Much Fun” e la conclusiva “Still Dancing” rappresentano i picchi di questo progetto, con testi ricchi di consapevolezza e arrangiamenti che richiamano l’Idol degli anni ’80, evitando però l’autocitazione.

“Dream Into It” si presenta come un lavoro disomogeneo, ma è proprio in questa instabilità che trova la sua verità. Idol non cerca l’approvazione, ma si pone come un diario sonoro dove riflette le sue contraddizioni. Con un voto di 6,50, il disco invita ad ascoltare brani come “77”, “Wildside” e “Still Dancing”, mentre alcuni momenti di nostalgia possono essere considerati da “skippare” in un viaggio nel passato.

In conclusione, ci appare un Billy Idol quasi settantenne, ancora pronto a mettersi in gioco.