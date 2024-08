Rebecca Staffelli svela se tornerà al Grande Fratello

Il “nuovo Grande Fratello” di Pier Silvio Berlusconi tornerà a settembre in blocco così come lo avevamo lasciato. Ci saranno i concorrenti che saranno metà vip e metà nip, il conduttore Alfonso Signorini, l’opinionista Cesara Buonamici e la voce del web Rebecca Staffelli. Intervistata dal settimanale Chi, la speaker radiofonica ha infatti annunciato che… tornerà!

“Devo dire che dal punto di vista lavorativo in questo momento sono davvero più che felice, sono entusiasta. Parlando di Battiti Live, potermi vivere la Puglia, che è un mio luogo del cuore – il mio compagno è pugliese – essere lì circondata dalla musica, che è la mia fedele compagna di lavoro e di vita da sempre, ebbene l’unione di queste due cose mi ha permesso di divertirmi ancora di più. Poi sapere che siamo arrivati al pubblico, vedere le piazze piene, avevamo tutti una carica di energia che fa proprio bene al cuore. E poi c’è il Grande Fratello. La riconferma è stata un sogno, è un altro piccolo ma importante passo in avanti per me, un’altra esperienza meravigliosa che mi aspetta, ho talmente voglia che comincerei domattina. Se fosse per me, sì, inizierei subito, ma io sono una privilegiata perché faccio il lavoro che da sempre sognavo di fare”.

Dopo una stagione di Giulia Salemi, Rebecca Staffelli è pronta al suo bis.

Rebecca Staffelli: “Alfonso Signorini mi ha consigliato di essere me stessa”

Tempo fa fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni, la Staffelli ha detto: “Il consiglio che mi ha dato Signorini? Quello di essere me stessa. Me lo dicono tutte le persone che mi vogliono bene e me lo dico anche da sola. È più semplice essere veri che interpretare un ruolo“. […] “È la prima esperienza in un programma tv con un ruolo tutto mio e l’entusiasmo cresce di puntata in puntata. Il reality è come un grande romanzo popolare in cui si raccontano tante storie”.