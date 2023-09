Rebecca Staffelli è una speaker radiofonica che ora è stata arruolata dal Grande Fratello per leggere i tweet in diretta. In pochi però sanno che è una figlia d’arte sia da parte di padre che da parte di madre.

Il padre lo conosciamo tutti, è il celebre Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, mentre la mamma è Matilde Zarcone, un nome che probabilmente molti non hanno mai sentito. Questo perché è stata una showgirl che ha lavorato su Canale 5 all’inizio degli anni ’90, per poi sparire dai radar poco dopo.

Rebecca Staffelli: sua madre è un’ex famosa showgirl di Mediaset

Il suo picco di popolarità lo ha avuto nel biennio 1991 / 1992 quando ha ricoperto il ruolo di valletta nella Buona Domenica condotta da Marco Columbro e Lorella Cuccarini.

Ecco un po’ di immagini di repertorio recuperate online:

Proprio in questi anni Valerio Staffelli e Matilde Zarcone si sono conosciuti e innamorati. Dopo tre anni di fidanzamento, nel 1994, l’inviato di Striscia la Notizia e la showgirl si sono sposati. Nel 1996 sono diventati genitori di Riccardo, mentre nel 1998 è nata la secondogenita Rebecca. I due figli hanno completamente assorbito le esigenze della Zarcone, tanto che non ha più avuto il desiderio di tornare in tv.

Nel 2019 i due hanno festeggiato le nozze d’argento. “Non mi sono mai accorto del tempo trascorso. Tra noi c’è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno ma molto di più”.