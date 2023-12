Fra una puntata e l’altra del Grande Fratello che la vede coinvolta in qualità di esperta dei social, Rebecca Staffelli ha presenziato anche in Tribunale durante una causa che lei stessa ha fatto nei confronti del trapper Simone Rizzuto e di un altro ragazzo non famoso, tale Simone P. di Sondrio.

Il primo è stato querelato da Rebecca perché ha inciso una canzone con una frase che a suo dire inciterebbe le persone alla violenza nei suoi confronti.

“Per colpa di quella canzone ho dovuto cambiare casa” – le sue parole in Tribunale, come riprese dal Corriere della Sera – “Non sapevo esistesse questa canzone, fino a che non ho visto sui social questo sconosciuto che cantava la frase su di me. Un incitamento alla violenza che ha scatenato in me molta paura perché istigava altre persone a farmi del male. Ed è stata seguita da insulti e minacce di altri che avevano condiviso a catena. Ho dovuto cambiare casa, avevo paura di uscire da sola”.

Rebecca Staffelli denuncia un trapper e finisce in Tribunale: “Ho avuto paura”

La frase incriminata della canzone? “20900 delinquenti / scop1amo la figlia di Staffelli“. 20900 è il codice di avviamento postale di Monza, città di nascita di Rebecca Staffelli.

L’attacco del trapper, stando a quanto è emerso, è partito da una polemica tra lui e Valerio Staffelli in merito a dei servizi realizzati da Striscia la Notizia in cui si parlava della suggestione che provocavano i testi della musica trap italiana, inneggianti all’uso degli stupefacenti. Simone Rizzuto era così partito con le minacce a Valerio Staffelli, poi aveva attaccato anche la sua famiglia.

L’altra persona denunciata è sotto processo perché ha fatto “scoprire” il brano in questione, “dedicandole il verso incriminato in un post”, scrive il quotidiano. “I due imputati hanno fatto scelte processuali distinte: il trapper sarà giudicato con il rito abbreviato a gennaio; mentre l’altro ragazzo sta affrontando il giudizio ordinario”.