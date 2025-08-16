Rebecca Staffelli: Dalla Radio ai Reality, Sogni di Successo

Rebecca Staffelli, 27enne romana, è una conduttrice radiofonica e commentatrice social del Grande Fratello. Recentemente ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha spiegato le ragioni per cui ha scelto di stare lontana dai reality e quali sono le sue aspirazioni per il futuro.

Nella sua carriera, Rebecca ha sempre avuto la consapevolezza di portare un cognome famoso, ma ha rivelato che in passato questa situazione l’ha messa a disagio. Desiderava iniziare un percorso negli Stati Uniti, lontano dall’ombra del suo nome, ma oggi è orgogliosa della carriera dei suoi genitori. Il suo obiettivo è diventare una conduttrice, sia per la radio che per la televisione.

Rebecca ha ricevuto numerose proposte per partecipare ai reality show, ma le ha sempre rifiutate. Ha spiegato di non voler entrare in un meccanismo in cui verrebbe giudicata come figlia di un personaggio noto. Vuole invece dimostrare le sue doti artistiche e perseguire il sogno di condurre.

Attualmente, è protagonista in radio con il programma Belli Felici su R101 e sta conducendo eventi musicali estivi. Rebecca è figlia di Valerio Staffelli, noto inviato di Striscia la Notizia, e di Matilde Zarcone, ex valletta di Buona Domenica. Dopo il liceo, ha scelto di restare in Italia per dedicarsi allo spettacolo.

Il suo debutto è avvenuto con il programma Colpo di tacchi, dedicato ai Mondiali di calcio. Ha poi lavorato in vari format e film televisivi, partecipando come opinionista in programmi come Pomeriggio Cinque. Dal 2021 si è affermata anche nel mondo della radio e ha partecipato a eventi musicali di grande rilievo. Dal 2024, è inviata social del Grande Fratello e ha condotto il GF Daily su La5.