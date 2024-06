Rebecca Jewel Manenti felice per la gravidanza di sua sorella Jacqueline Luna Di Giacomo: “Posso urlare!”

Quando Jacqueline Luna Di Giacomo ha annunciato al mondo intero di essere incinta di Ultimo, sua sorella maggiore Rebecca Jewel Manenti ha pubblicato un paio di post su Instagram in cui si dichiarava felice senza però dare troppi dettagli. “Il cuore mi esplode” aveva scritto rimanendo vaga.

Ora però le cose sono cambiate, Jacqueline Luna e Rebecca Jewel si sono riviste e su Instagram hanno aggiornato i loro followers: “Giugno sei stata pura magia” – ha scritto – “Ora posso finalmente urlare al mondo quanto io sia felice di diventare zia e di sapere che dentro al pancino della persona che amo di più al mondo ci sia un altro cuoricino che batte. Baby E [il figlio dovrebbe chiamarsi Edoardo, ndr] sei già amato più di quanto tu possa immaginare. Non vediamo l’ora di conoscerti, Very very grateful“.

Rebecca, classe 1994, è nata dalla relazione fra Heather Parisi e Giorgio Manenti, giornalista che la showgirl ha sposato nel 1993 e con cui ha divorziato nel 1999. L’anno successivo si è fidanzata con il chirurgo Giovanni Di Giacomo con cui ha concepito Jacqueline, nata nel 2000. Jacqueline non renderà zia solo Rebecca, ma anche i suoi fratelli minori: Elizabeth e Dylan, che sua madre Heather ha avuto dall’attuale compagno Umberto Maria Anzolin e che vivono ad Hong Kong con lei. I due hanno entrambi un profilo Instagram attivo e sono molto social, ma al momento – pubblicamente – non hanno reagito alla notizia dell’arrivo del piccolo “E”.