Quando You Tube non era ancora stato invaso dagli youtuber che sponsorizzano anche gli scopini, ai tempi in cui Gemma del sud era l’unica vera regina del web e Tacchi alti se la prendeva con Morgan e i ‘lesbici del GF’, fece la sua comparsa anche Rebecca Black. La “cantante” americana nel febbraio 2011 diventò una star usa e getta con la sua hit trash ‘Friday‘.

Friday oggi ha raggiunto 150 milioni di views, 4 milioni di dislike e 2 di like. Per celebrare i 10 anni del suo singolo, Rebecca Black ieri ha rilasciato una nuova versione del pezzo.

“Non riesco a credere che siano passati già 10 anni da quando è uscito Friday. Non potevo non celebrare questo giorno con tutti voi e ho voluto farvi un regalo. Spero che sia gradito e che apprezzerete. – ha detto Rebecca Black – L’idea di realizzare un remix mi è venuta anni fa. Poi ne ho parlato con colleghi e con dei produttori e ho visto che erano tutti entusiasti. Sono davvero felice che artisti che stimo abbiano lavorato con me a questa nuova veste di Friday Non potevo chiedere di più, sono al settimo cielo”.

Se possibile questo remix è anche più brutto della canzone originale, visto che pare che a cantare siano Alvin e i Chipmunks fatti e ubriachi. Onestamente non capisco nemmeno il look, che però mi pare un omaggio alla Diva del Tubo quando distrugge i gioielli dei suoi schiavi. Insomma, è tutto così terribile che è quasi ipnotico e va adorato.

Festeggiamo insieme una decade di ‘Friday, Friday, Friday‘!