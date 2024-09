Reazioni scomposte, solidarietà ai pm

Il 15 settembre 2024, la Giunta Esecutiva Sezionale di Palermo dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha espresso solidarietà ai magistrati impegnati nel processo a carico dell’Onorevole Matteo Salvini, in particolare quello della Procura della Repubblica di Palermo. L’ANM ha sottolineato il comportamento dignitoso e le argomentazioni giuridiche fornite dai magistrati, evidenziando il rispetto dei principi stabiliti dalle normative nazionali e sovranazionali riguardanti il salvataggio in mare. Nella nota, si fa riferimento a gravi insinuazioni da parte di alcuni esponenti politici e membri del Governo, i quali hanno accusato i rappresentanti dello Stato nella Pubblica Accusa di un uso strumentale della giustizia. Queste affermazioni sono considerate inadeguate e in violazione del principio di separazione dei poteri, minando la fiducia nelle istituzioni democratiche e rappresentando una pressione indebita sui magistrati.

La nota afferma che sarà compito del Tribunale valutare l’accuratezza dell’accusa, in modo indipendente e imparziale, rispettando tutte le normative vigenti. Si sottolinea che l’uguaglianza di tutti davanti alla legge è un elemento fondamentale della democrazia, indipendentemente dalla posizione politica di un individuo. Il processo in corso a Palermo è visto come un momento cruciale per la democrazia stessa, e l’ANM ribadisce la sua completa solidarietà ai colleghi della Procura e del Tribunale, certi che continueranno a svolgere il loro ruolo di giustizia con assoluta libertà e indipendenza, senza timori o speranze politicizzate, ma nell’esclusivo interesse della Repubblica.

In questo contesto, la Giunta Esecutiva dell’ANM si schiera a difesa dell’autonomia della magistratura, criticando ogni tentativo esterno di influenzare il corso della giustizia e sostenendo fermamente l’importanza di un processo giuridico condotto in modo equo e imparziale. La nota rappresenta una chiara manifestazione di sostegno e fiducia nel lavoro dei magistrati palermitani, confermando l’impegno dell’ANM per la tutela dei diritti e dei principi democratici.