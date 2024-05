Reazioni in Rai dopo i risultati de L’Acchiappatalenti: l’indiscrezione

Venerdì scorso su Rai Uno è andata in onda la prima puntata de L’Acchiappatalenti e da subito sono arrivate le reazioni non esattamente incoraggianti da parte di molti utenti social e giornalisti. Grazia Sambruna sul Corriere della Sera ha scritto: “L’Acchiappatalenti’ dimostra come mai ‘Tu Sì Que Vales’ vada in onda registrato. Il pubblico che non sa che cosa dovrebbe televotare perché il programma non è ancora cominciato. Surreale fin da qui, lo show toccherà picchi trash imbarazzanti che popoleranno a lungo gli incubi dei coraggiosi spettatori. Carlucci stride: in mezzo a un magma caotico di esibizioni. Non siamo certi di aver compreso il tono, il format, la raison d’être di tutto ciò. Forse perché, almeno per il momento, non esistono. Toccherà chiamare i Ghostbusters per rintracciarli?”

Anche Davide Maggio ha sottolineato la confusione dello show: “L’Acchiappatalenti non è altro che l’ennesimo concentrato di più format in uno. Se fatta bene, però, un’idea poco originale può anche risultare apprezzabile, ma in questo caso è troppa la confusione e incomprensibile la vera mission della trasmissione“.

E in effetti tra scelte al buio dei talent scout, cambi di talenti basati sulle clip, votazioni caotiche su future esibizioni da immaginare, lo smarrimento dello spettatore è comprensibile.

Reazioni Rai dopo la prima puntata de L’Acchiappatalenti: il rumor di Dagospia.

La prima puntata de L’Acchiappatalenti ha incuriosito 2,67 milioni di spettatori con il 17,2% di share e secondo Alberto Dandolo questo avrebbe agitato la Rai: “Qualcuno avverta Milly Carlucci che il flop della prima puntata del suo nuovo, costoso programma L’Acchiappatalenti, versione alla cacio e pepe di Tu si que vales, sta agitando il settimo piano di Viale Mazzini. Milly avvisata, mezza salvata“.

Presunte reazioni Rai a parte, va detto che comunque L’Acchiappatalenti ha fatto più della prima puntata de Il Cantante Mascherato 2023. Un anno fa lo show di Milly è stato visto da 2.280.000 telespettatori. Adesso però è da vedere se L’Acchiappatalenti riuscirà nella non semplice impresa di mantenere almeno gli stessi risultati del debutto.