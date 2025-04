Reazioni delle Star alla Chiusura: Ne Vedremo delle Belle

La chiusura anticipata del programma “Ne vedremo delle belle” ha suscitato reazioni tra le protagoniste e il conduttore Carlo Conti. La trasmissione terminerà una settimana prima rispetto al previsto, a causa di ascolti in calo e della rivalità con “Amici” di Maria De Filippi, che attualmente si trova nella fase finale. Conti ha dichiarato che il programma ha perso “il pepe” necessario, a causa della mancanza di conflitti tra le showgirl, il che ha portato a una proposta di chiusura prima di Pasqua.

Le protagoniste hanno espresso il loro accordo con le parole di Conti. Valeria Marini ha sottolineato che si è deciso di chiudere per non andare in onda durante il weekend di Pasqua. Patrizia Pellegrino e Matilde Brandi hanno messo in evidenza quanto fosse difficile competere contro un programma così popolare come “Amici”. Brandi ha commentato che, sebbene il format fosse divertente, era necessario un maggiore dinamismo.

Veronica Maya ha rivelato di avere delle riserve sulla direzione del programma, facendo notare che non era stata informata dell’intenzione di puntare su competizioni e conflitti tra le showgirl, e che in tal caso avrebbe scelto di non partecipare.

Conti, da parte sua, ha espresso soddisfazione rispetto alla sperimentazione del format, evidenziando l’importanza di provare nuove idee nel mondo dello spettacolo, anche se questo episodio non ha avuto il successo sperato. Le dichiarazioni delle showgirl e del conduttore delineano una chiara consapevolezza delle sfide affrontate nella televisione attuale.