Reazioni dei cantanti scartati e di quelli presi a Sanremo 2024: i video social

Amadeus oggi al TG1 ha annunciato i 27 big che saranno in gara al prossimo Festival di Sanremo (ai quali si aggiungeranno 3 artisti che arrivano da Sanremo Giovani). Molti cantanti hanno registrato le loro reazioni all’annuncio del conduttore: diversi hanno esultato di gioia per aver sentito il proprio nome, ma c’è anche chi ha immortalato la delusione di essere stato escluso (come Michele bBravi).

C’è chi come Fiorella Mannoia, Annalisa, Mahmood e Alessandra Amoroso ha pubblicato un post e chi invece come Emma Marrone, Big Mama, Nek, Renga, o i The Kolors ha preferito condividere il filmato delle loro reazioni mentre stavano incollati al televisore a seguire il TG 1. Arisa invece poco prima dell’annuncio ha condiviso una storia con l’emoji delle dita incrociate (che poi ha rimosso poche ore dopo).

Su quel palco per la prima volta. #Sanremo2024 • @SanremoRai 🌗 pic.twitter.com/RXTSxEbvxk — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) December 3, 2023

Arisa non è riuscita ad accedere a #Sanremo2024. La Story della cantante poco prima dell’annuncio di Amadeus. pic.twitter.com/R5LBoJZxpt — Trash Italiano (@trash_italiano) December 3, 2023

