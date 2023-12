Reazione di Mirko alle confessioni di Perla: “Gli manco? Vuole lasciare e piange?”

L’uscita di Mirko Brunetti al GF è stata un duro colpo per Perla Vatiero. La gieffina ha retto i primi giorni e poi ieri è arrivato il crollo, una reazione inevitabile. La campana ha scritto una lettera al suo ex e poi si è confidata con Letizia. La Petris infatti ha detto all’amica, che secondo lei quello con Mirko era amore vero.

“Quando voi avete ballato anche solo un lento, c’eravamo io e Angelica con gli occhi lucidi. Io non te lo dico perché ho un ritorno, ma perché è quello che ho visto e vissuto. Quando vi vedevamo insieme c’era qualcosa di grande. È innegabile dire che c’è un amore eterno tra voi, potete negarlo a voi stessi per tutta la vita, ma lo vedono tutti e così è. Poi che ci siano altre cose e una cornice intorno ok, ma la realtà dei fatti è quella. Quindi è molto logorante pensare ‘non sono potuta stare con quella persona perché è uscita e il contesto non mi ha permesso di starci insieme’”.

Perla ha ammesso che Mirko le manca: “Insieme, lo sento che noi emaniamo proprio… Mi sono goduta un po’ lui, i momenti belli. Poi se lui stava male, non mi importava dei miei malumori, dei miei mille dubbi. Mi importava solo di lui e come stava. Volevo stargli accanto, magari potevo essere d’aiuto. Fondamentalmente l’ho fatto. Vuoi o non vuoi l’ho fatto anche quando è arrivata lei. In passato avrei sclerato e invece ho pensato a lui anche con l’arrivo di Greta. Sono rimasta lucida e non è da me, non l’avrei fatto prima. Anche in questo sono molto cambiata. Se mi manca? Sì“.

La reazione di Mirko alle parole di Perla.

Proprio mentre Perla si stava confidando con Letizia, da casa Mirko, Ciro e Angelica hanno fatto una diretta. Petrone ha iniziato a stuzzicare l’amico: “Sta dicendo che gli manca tutto di te! Dice che non gli interessa nessun altro e che gli manchi davvero. Perla vuole abbandonare, Mì, stanno dicendo che vuole lasciare. Perla sta dicendo che sono usciti i suoi punti di riferimento“.

All’inizio la reazione di Mirko è sembrata di imbarazzo, infatti si è nascosto spostando la fotocamera del cellulare, ma dopo ha commentato: “Che bello, hanno detto che io e voi siamo le uscite più difficili da digerire e che le manco. Perla lascia? Noo, non credo“.

Icommenti: Mirko, Perla sta parlando di te Mirko: Ciro hanno detto di mettere la diretta

Angi: Leti ha chiesto a Perla se le manca Mirko e lei ha detto di sì…. cucciola 🥺

*Mirko mette la live, vede e si nasconde

Ciro: devi ascoltare Mirko 😏#Perletti #grandefratello pic.twitter.com/urmr9waZcl — crazy.tvseries.lover (@shi_fandoms) December 18, 2023