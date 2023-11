Reazione di Greta all’ingresso di Perla al GF come concorrente

Dopo molti rumor sull’ingresso di Perla Vatiero come concorrente del Grande Fratello, ieri Alfonso Signorini ha dato una mezza conferma: “E lunedì ci sarà una sorpresa che riguarda proprio lei“. Ovviamente la reazione di Greta Rossetti non è tardata ad arrivare. I follower dell’ex tentatrice l’hanno taggata nelle notizie che riguardano Perla e lei ha detto la sua in una serie di storie Instagram.

La fidanzata di Mirko Brunetti si è mostrata abbastanza tranquilla e ha detto che sta bene a casa sua perché al GF uscirebbe fuori la parte peggiore di lei.

“Io sto bene a casa mia. Lì dentro uscirebbe la parte arrogante del mio carattere che preferirei non far vedere. Quindi ahimè resterò una telespettatrice che è meglio, fidatevi. Vi amo, ma lasciamo l’ingresso ad altre”.

Quindi dobbiamo dedurre che davanti ad un’eventuale proposta di varcare la porta rossa come inquilina la sua reazione sarebbe un no secco agli autori? Se lallero. Diciamola tutta…



“Sono qui per difendermi dalle accuse che mi avete fatto post puntata. Angelica sei stata in silenzio per due mesi e adesso mi attacchi. Hai mangiato pane e coraggio? Che poi ti sei data da sola della gatta morta.

Chi siete voi per giudicarmi e dire che Mirko merita di meglio? Pensate al vostro invece che agli affari altrui. Non cedo ragazzi perché siete di una bassezza unica. Sfido chiunque a vedere le immagini di ragazze che baciano il mio ragazzo e restare in silenzio. Mirko ti prego non cadere in questi giochetti e difendi la nostra relazione, abbiamo una vita bellissima che ci aspetta. Ultima cosa: Angelica smettila di istigarmi e stai al tuo posto. Facile attaccarmi quando non mi hai davanti. Ti amo amore mio, mi manchi tantissimo”.