Reazione di Belen alla replica di Stefano e verità sulle amanti: “Famose?”

Quella di domenica scorsa è stata una giornata evento per il gossip italiano, iniziata con le interviste di Belen Rodriguez, Fedez e Ilary Blasi e finita con la replica di Stefano De Martino. Il conduttore da Fabio Fazio ha risposto alla (quasi) ex moglie con una citazione colta. Ma qual è stata la reazione di Belen? Secondo le fonti di Fan Page la showgirl argentina si sarebbe fatta una grossa risata (come molti di noi).

La reazione di Belen Rodriguez alle parole di De Martino a Che Tempo Che Fa.

“Una sonora risata: questa la reazione di Belén Rodriguez, che così avrebbe reagito di fronte alla replica che Stefano De Martino ha affidato a Che tempo che fa (citazione di Charlie Chaplin compresa) a poche ore dall’esplosiva intervista con la quale la ex moglie lo ha accusato di averla tradita e abbandonata a se stessa nel momento più duro della sua vita, quello segnato da una profonda depressione. Fonti vicine a Fanpage.it raccontano che la conduttrice argentina e quanti le stanno vicino avrebbero osservato divertiti – la fase del dolore è ormai alle spalle – il conduttore Rai liquidare la questione spiegando che “ci sono due verità, ognuno ha la propria”.

La verità sulle presunte amanti di Stefano De Martino.

Sul web sono circolati alcuni rumor su presunte amanti famose di Stefano. La fonte che ha parlato con Fan Page però ha assicurato che tutte le dodici signorine sarebbero nip. Insomma, nessuna celebrità tra le ragazze chiamate da Belen Rodriguez nei mesi scorsi.