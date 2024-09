Reazione della Rai agli ascolti di De Martino ad Affari Tuoi: il paragone

Gli ascolti della prima puntata di Affari Tuoi sono andati anche meglio del previsto, Stefano De Martino e il game show di Rai Uno sono stati seguiti da 4.407.000 milioni di persone. La reazione dei vertici Rai è stata ovviamente di piena soddisfazione, tanto che è stato pubblicato un comunicato in cui si sottolineano i dati, compresi i picchi di ascolto. L’ufficio stampa della Rai ha anche fatto un paragone con i dati di un anno fa, sottolineando come lo share di ieri sia stato più alto rispetto alla prima puntata della stagione 2023/2024. Una reazione che pare prevedibile (e comprensibile) visto come sono andate le cose. Adesso vedremo però se Stefano sarà bravo a mantenere il pubblico che l’ha seguito ieri sera.

“Buon esordio per Stefano De Martino al timone di “Affari Tuoi” che ieri su Rai 1 ha conquistato il pubblico e vinto il segmento orario di riferimento sfiorando il 25% di share (24,9%) incollando davanti alla tv complessivamente 4 milioni 407 mila spettatori. Un apprezzamento del pubblico cresciuto nelle fasi finali del gioco, in concomitanza con la vincita di 100 mila euro della prima concorrente, e durante le quali la curva dello share è salita segnando oltre il 32% e un picco massimo del 32,7% pari a 5 milioni 625 mila spettatori.

Numeri più alti rispetto al debutto della scorsa stagione di oltre un milione di telespettatori (1.019.000 telespettatori e 4,3% di share in più) confermando ancora una volta tutte le potenzialità di un gaming pensato per un pubblico ampio e per tutte le età. Apprezzata la conduzione e lo stile di De Martino che ha riproposto i “vecchi pacchi di cartone”, lo storico telefono con la cornetta, calandosi subito nella nuova realtà di buon padrone di casa e conquistando il pubblico.

