Reazione della Premier al Video: Scopri Tutti i Dettagli

Giorgia Meloni è arrivata a Tirana per il vertice della Comunità Politica Europea, dove è stata accolta dal primo ministro albanese Edi Rama, che si è inginocchiato in un gesto sorprendente. Questo atto ricorda un episodio simile avvenuto a gennaio ad Abu Dhabi. Meloni, sorpresa dal gesto, ha esclamato: “Edi, stop it!” mentre camminava lungo il tappeto rosso.

Dopo il siparietto, Meloni ha scherzato, suggerendo a Rama di inginocchiarsi solo in privato e commentando: “Lo fa per sembrare alto come me”. La scena ha attratto l’attenzione dei media, con fotografi concentrati sulle reazioni dei due leader in piazza Skanderbeg.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com