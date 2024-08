Reazione a Catena, una vip critica Pino Insegno: “Fate tornare Liorni”

Il ritorno in Rai di Pino Insegno è stato accompagnato da diverse polemiche, poi come se non bastasse Il Mercante in Fiera è stato un mezzo flop, ma il conduttore non si è dato per vinto e adesso è al timone di Reazione a Catena. Ieri sera una famosa ex tronista ha criticato la conduzione di Insegno e si è auspicata il ritorno di Marco Liorni. Clarissa Marchese, volto di Uomini e Donne e vincitrice di Miss Italia ha scritto: “Vi prego, ridateci Marco Liorni. Questo è l’unico programma che guardo in tv, un gioco che funziona benissimo e lui non ci sta. Mette sempre in difficoltà i concorrenti, ma perché?“.

Sarà felice Pino Insegno.

#ReazioneaCatena alla vigilia di Ferragosto segna il 20.3% e il 23.8% di share. Lo scorso anno con Liorni realizzava il 23.8% e il 28% Calo di oltre 4 punti per Insegno#AscoltiTv pic.twitter.com/qLRt1Ru2YP — Cristian (@yosoyelfanal) August 15, 2024

Reazione a Catena: Pino Insegno parla degli ascolti.