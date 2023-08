Reazione A Catena: eliminato il trio che venne censurato per la frase sulla borsetta della vecchietta

Il trio che due settimane fa ha conquistato il web con l’epica gaffe sulla borsetta rubata alla vecchietta è stato eliminato da Reazione A Catena. I Dai e Dai, questo il nome del terzetto, dopo 28 puntate di cui 27 da campioni sono stati fatti fuori.

Il team, fino a oggi il più forte dell’edizione in corso, si è portato a casa nel corso delle settimane un bottino di oltre 81 mila euro e nella puntata andata in onda ieri è stato battuto dal trio Tarallini. Marco Voir, Simone Costaiola e Simone Mariottini hanno così dovuto cedere lo scettro al nuovo terzetto.

I Dai e Dai rimarranno però nella storia con il celebre indizio COSA / PICCOLETTA / PRENDI / ALLA / VECCHIETTA. La risposta? BORSETTA. Una frase totalmente censurata dalla Rai e annullata dal conduttore che gli tolse pure un punto.

“Ringraziamo tutti voi per averci accolto lungo tutto questo incredibile mese di agosto nelle vostre case” – hanno scritto su Instagram i tre ragazzi – “Consapevoli di questa responsabilità, abbiamo cercato di essere sempre corretti, onesti, entusiasti, per ringraziare gli spettatori e gli autori di questo privilegio. Ricorderemo con affetto ogni squadra sfidante, ogni medaglia, ogni collegamento indovinato e ogni bella parola che di persona e online ci avete riservato“.

E ancora:

“Concludiamo questa avventura bellissima come abbiamo sempre fatto: abbracciandoci. Abbracciamo un’amicizia ancora più forte, abbracciamo i pochissimi rimpianti per quello che potevamo fare di diverso, abbracciamo tutta la nostra imperfezione che ci ha portato fino a qua, in questo modo“.