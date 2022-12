Realtà virtuale e aumentata, mercato debole fino al 2024

In un nuovo report, la società di ricerche di mercato CSS prevede che il mercato dei dispositivi per realtà aumentata e virtuale, ovvero il settore XR, non migliorerà le sue deludenti performance almeno fino al 2024. Quest’anno le vendite totali in tutto il settore XR, quindi tutti i visori disponibili sul mercato, non supererà i 10 milioni di pezzi. Nel 2023, secondo CSS, non aumenteranno in modo considerevole: 11,4 milioni di pezzi in totale. L’aumento delle vendite sarà dovuto soprattutto al nuovo visore per PS5, PlayStation VR2, che verrà lanciato l’anno prossimo. Le cose inizieranno a cambiare nel 2024, fino ad arrivare a 67 milioni di visori venduti nel 2026, grazie al lancio di modelli più leggeri e adatti all’uso costante. Meta ha da poco lanciato sul mercato il suo nuovo Quest Pro, ma al momento il prezzo elevato e le limitate possibilità di utilizzo concreto rendono ancora sospettosi gli acquirenti.