realme Note 60: un “rugged” compatto a soli 129,90 euro

La linea entry level di realme si rinnova con il lancio del realme Note 60, un dispositivo resistente disponibile a meno di 150 euro nel mercato italiano. Questo smartphone vanta un design robusto e una costruzione che offre una protezione eccezionale grazie alla tecnologia ArmorShell, in grado di resistere a urti, cadute, graffi e acqua. Francis Wong, Head of Product Marketing di realme, ha dichiarato che la protezione ArmorShell™ stabilisce un nuovo standard per la qualità degli smartphone entry-level, con l’intenzione di estenderla a future serie C e Note.

Il realme Note 60, progettato per garantire durabilità, possiede anche la certificazione IP64. Tra le altre caratteristiche ci sono una struttura in alluminio pressofuso, un telaio interno in metallo integrato, vetro rinforzato e vari elementi di design che aumentano la resistenza. Ha superato più di 320 test di qualità, inclusi test di pressione dei pulsanti e di connessione USB, ottenendo così la certificazione di alta affidabilità TÜV Rheinland. Il display è da 6,6 pollici con risoluzione di 1.600 x 720 pixel e refresh rate fino a 90Hz. Integra anche la tecnologia Rainwater Smart Touch, che consente di utilizzare il telefono anche con le mani bagnate.

Il cuore del realme Note 60 è rappresentato dal chipset UNISOC T612, supportato da 6 GB di RAM (espandibili) e 256 GB di storage (anch’essi espandibili) tramite un triplo slot per SIM e microSD. Il dispositivo utilizza realme UI con Android 14 e include l’AI Boost Engine, che assicura performance elevate anche dopo 48 mesi di utilizzo. La batteria da 5.000 mAh supporta una carica da 10W.

Realme Note 60 è disponibile in due varianti di colore: Voyage Blue e Marble Black, con una configurazione di 6/128 GB al prezzo di 149,99€. Attualmente, è possibile acquistarlo a un prezzo promozionale di 129,99€. Questo modello rappresenta un’offerta interessante per chi cerca uno smartphone entry-level, ma con caratteristiche e costruzione di alta qualità.