realme Note 50: Smartphone Elegante 4+128GB con Display 90Hz e Batteria Potente da 5000mAh

Price: 89,90€

(as of Jan 09, 2025 11:10:31 UTC – Details)





Descrizione Prodotto

realme Products

Recensioni dei clienti

4,5 su 5 stelle

1.158

4,5 su 5 stelle

1.158

4,3 su 5 stelle

520

4,4 su 5 stelle

1.070

Prezzo

269,99 €€269,99

372,90 €€372,90

162,99 €€162,99

—

Tecnologia cellulare

5G

5G

4G

5G

ROM+RAM

8+256 GB

12+512 GB

8+256

8+128

Struttura dello schermo

OLED

OLED

LCD

OLED

Dimensione dello schermo

6.7“

6.7“

6.7″

6.7″

Peso

190 g

196 g

185 g

190 g

Telecamere posteriori

50+32+8 MP

50+64+8 MP

108+2 MP

100+2 MP

Telecamere anteriore

16 MP

32 MP

8 MP

16 MP

Potenza di ricarica

67W

67W

33W

67W

RRP

399.99

549.99

259.99

379.99

[Display da 90Hz] L’ampio display da 6,74 pollici, unito ad un refresh rate da 90Hz super fluido, offre un’esperienza a tutto tondo progettata per il gaming immersivo. Visione da 6,74’’|Rapporto schermo-corpo pari al 90,3% |Luminosità di picco a 560 nit|Gamma cromatica pari all’83%|Refresh rate da 90Hz |Schermo da 16,7M colori|

[8GB di RAM dinamica] Con 4GB di RAM integrata e 4GB extra resi disponibili dalla tecnologia DRE, puoi contare su ancora più potenza quando ne hai bisogno. Utilizza contemporaneamente diverse app e passa da una all’altra con la massima semplicità.

[Fotocamera AI da 13MP] Dotato di una fotocamera principale AI da 13MP, realme Note 50 assicura scatti incredibili con una facilità mai vista prima. realme Note 50 cattura ogni singolo momento con grande nitidezza e colore, da ampi panorami a primi piani ultra realistici.

[Elegante design con glitter] Il corpo ultra sottile dallo spessore di 7,99mm si unisce al design angolare a forma di C, dando vita ad uno smartphone dall’aspetto incredibile dalla perfetta maneggevolezza. Ispirato alle sfumature del cielo, realme Note 50 si fa notare grazie a un design che riflette a pieno l’unicità del tuo stile e della tua personalità.

[Potenza che dura tutto il giorno] Batteria di lunga durata da 5.000mAh, Goditi una potenza straordinaria per tutto il giorno. Effettua lunghe chiamate, guarda video e gioca senza alcuna preoccupazione. Il chipset octa-core fornisce prestazioni potenti e un’efficace capacità di elaborazione, per un’esperienza incredibilmente fluida pensata per supportare qualsiasi operazione.