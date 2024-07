Realme Narzo 50A Prime a soli 99€! Poche ore rimaste

Realme Narzo 50A Prime è un discreto telefono per espletare le proprie pratiche quotidiane. Non mancano però punte di eccellenza, come la fotocamera basata sull’IA, ormai diventata un Must tra i telefoni top di gamma. Amazon, solo per poche ore, lo sconta a un prezzo assurdo! Solo 99,99 euro. Praticamente il 41% in meno di quanto costa di solito.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Spessore di solo 8,1 mm e ripropone il Design Kevlar già visto nel modello precedente. Dunqe entra facilmente in tasca.

A dispetto delle dimensioni sottili della scocca, non disdegna un Display Full HD+ da 6,6”, con risoluzione massima di 2408 x 1080, ideale per chi gioca col telefono o guarda contenuti streaming.

Batteria ultra ampia da 5.000 mAh in grado di accompagnarti senza interruzioni per tutto il giorno, sia mentre giochi, sia mentre guardi video.

Molto bene il comparto fotocamera, con tripla camera fotografica per immortalare i tuoi migliori momenti. Camera principale da 50MP con Intelligenza Artificiale.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l’accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l’iscrizione di prova a questi servizi!