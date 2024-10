Realme: La Strategia AI per 100 Milioni di Smartphone Intelligenti

L’Intelligenza Artificiale sta diventando un pilastro fondamentale nella strategia di realme, come annunciato durante il recente evento dell’azienda. realme si è prefissata l’ambizioso obiettivo di introdurre l’AI in almeno 100 milioni di smartphone nei prossimi tre anni, iniziando con il prossimo modello, il realme GT 7 Pro. Questo impegno è sostenuto da un aumento del 613% negli investimenti dedicati alla ricerca sull’AI. Secondo l’azienda, “più investimenti portano a un’esperienza utente migliore e tecnologie più innovative”.

Chris Patrick di Qualcomm ha sottolineato l’importanza del processore Snapdragon 8 Elite, destinato a rendere il GT 7 Pro un rilevante attore nel settore dell’AI. realme collabora anche con Google, con Felix Zhao che ha espresso entusiasmo per l’innovazione che potrà emergere da questa partnership. I futuri smartphone di realme saranno caratterizzati dal programma Next Ai, introducendo nuove funzionalità tra cui “AI Sketch to Image”, che converte schizzi in immagini dettagliate, e soluzioni come “AI Motion Deblur” e “AI Telephoto Ultra Clarity” per garantire foto impeccabili anche in movimento.

Per gli appassionati di gaming, la tecnologia “AI Game Super Resolution” migliora la risoluzione delle immagini, elevando l’esperienza di gioco a 1,5K. realme sta anche lanciando il nuovo NEXT AI Lab, focalizzandosi su tre aree principali: AI Efficiency, AI Imaging e AI Gaming. Questo laboratorio mira a ispirare le nuove generazioni e creare un ecosistema AI sostenibile per il futuro.

Inoltre, la nuova interfaccia realme UI 6.0 promette un’esperienza utente fluida e intuitiva, combinando potenza hardware con un’integrazione intelligente dell’AI. realme non si limita a vendere smartphone, ma propone una visione del futuro in cui prestazioni e AI si integrano per migliorare l’esperienza dell’utente. Con queste innovazioni, realme si posiziona come un leader nell’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore mobile, puntando a un’evoluzione continua e a una connessione più profonda con gli utenti.