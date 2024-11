Realme GT 7 Pro: Potenza Snapdragon Elite e Batteria da 6.500 mAh

realme ha presentato il suo nuovo smartphone GT 7 Pro, il primo in Italia a utilizzare il processore Snapdragon 8 Elite, realizzato con tecnologia a 3 nm. Questo chip octa-core da 4GHz promette elevate prestazioni e una buona efficienza energetica.

La sezione fotografica del GT 7 Pro è caratterizzata da una fotocamera periscopica Sony IMX882 con zoom ottico 3X. Una novità è la capacità di scattare fotografie subacquee, grazie alla classificazione IP69, che consente immersioni fino a 2 metri per 30 minuti. La modalità AI Snap ottimizza le foto in movimento, scattando fino a 30 immagini al secondo, mentre AI Night Vision garantisce fotografie dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. La condivisione è facilitata da supporti come le Foto Live.

Il display Eco² OLED PLUS, sviluppato in collaborazione con Samsung, misura 6,78 pollici e offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un campionamento del tocco di 2.600 Hz, con un picco di luminosità di 6500 nit. Questo rende il display visibile anche in condizioni di luce intensa, con la gamma cromatica che supera il 120% DCI-P3, per immagini vivide e realistiche. Il supporto per HDR10+ e Dolby Vision migliora ulteriormente la qualità video, mentre il design curvo conferisce un aspetto elegante. Inoltre, per la prima volta la tecnologia dei display pieghevoli è integrata in uno smartphone tradizionale.

La batteria del GT 7 Pro, da 6.500 mAh, utilizza tecnologia al silicio-carbonio e supporta la ricarica SUPERVOOC da 120 W, consentendo di raggiungere il 50% di carica in 13 minuti e la carica completa in 37 minuti.

Il dispositivo lancia anche realme UI 6.0, con innovazioni AI come AI Sketch to Image e AI Game Super Resolution, che migliorano esperienze creative e di gioco. I temi Flux offrono un’interfaccia utente personalizzabile e animazioni adattive.

Il realme GT 7 Pro sarà disponibile in due varianti: 12+256GB a 999,99 euro e 12+512GB a 1099,99 euro. Ci saranno promozioni su Amazon e altri rivenditori dal 26 novembre, con sconti speciali e una campagna di cashback fino a 50 euro per chi acquista il modello da 12+512GB.