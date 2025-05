realme GT 7: Il Flagship Killer che Fai Tuo a Meno di 800€

Realme ha lanciato il nuovo realme GT 7, un smartphone di fascia alta che si propone come un “flagship killer”, offrendo prestazioni elevate a un prezzo competitivo. Dotato di un display OLED da 6,8 pollici, il GT 7 vanta una luminosità fino a 6.000 nit, risoluzione di 2.780×1.264 pixel e un refresh rate di 120 Hz.

Il cuore del dispositivo è il chip MediaTek Dimensity 9400e, che garantisce potenza e fluidità, supportando anche diverse funzioni di intelligenza artificiale. È disponibile con 12 GB di RAM, espandibile virtualmente fino a 24 GB, e fino a 512 GB di memoria interna non espandibile. La Modalità GT permette di ottimizzare le prestazioni, anche a costo di maggiori consumi.

Il sistema di dissipazione del calore combina tecnologia IceSense Graphene e Skin-Touch Temperature Control per mantenere il dispositivo fresco anche sotto stress. Le fotocamere includono tre sensori posteriori: principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2x; la fotocamera frontale è da 32 MP, supportata da funzioni AI per una migliore esperienza fotografica.

Dal punto di vista delle connessioni, il GT 7 offre 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0 e NFC. La batteria da 7.000 mAh assicura un’autonomia duratura e supporta la ricarica rapida a 120 W. Inoltre, è certificato IP69, resistente a polvere e acqua. Funziona con Android 15 e l’interfaccia realme UI 6.0.

Il realme GT 7 è disponibile in due varianti colore e prezzi: 749,99 euro per 12/256 GB e 799,99 euro per 12/512 GB.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it