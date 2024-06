realme c65 Smartphone 6+128 GB, Fotocamera con AI da 50 MP, Display da 6,67″ con Frequenza di aggiornamento 90 Hz, Ricarica rapida da 45W,Batteria massiva da 5.000mAh, NFC supportato, Starlight Black

(as of – Details )

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse)

Lingua ‏ : ‎ Inglese, Italiano, Tedesco, Francese, Spagnolo

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 aprile 2024

Produttore ‏ : ‎ realme

ASIN ‏ : ‎ B0CZTSNZ1G

Numero modello articolo ‏ : ‎ RMX3910

[30 s di ricarica per 43 min di chiamate; 28,7 giorni in standby] La ricarica rapida da 45 W più agile del segmento, per velocità di ricarica di livello superiore. Ricarica per alcuni minuti, parla per ore. Batteria massiva da 5.000 mAh, Gustati tutte le forme di intrattenimento che preferisci, dai videogiochi ai film fino alla musica; a fine giornata, avrai ancora carica a volontà.

[4 anni di utilizzo senza ritardi] Certificazione di fluidità di efficienza A TÜV SÜD. Mantieni per anni la sensazione di avere un telefono nuovo. Grazie a una sapiente ottimizzazione a livello di hardware e software, realme C65 ha ottenuto la certificazione di fluidità per 48 mesi TÜV SÜD, lo standard di qualità più elevato per questo segmento di prezzo.

[Il primo incremento AI di realme] Sempre più fluido. realme C65 è dotato di un incremento AI, una funzionalità all’avanguardia realizzata per ridurre il ritardo e migliorare le prestazioni di gioco con un’elevata frequenza dei fotogrammi. Il connubio tra incremento della fluidità e incremento di gioco ti offre un’esperienza di utilizzo del telefono completa, pensata per eseguire più attività avanzate e giocare senza interruzioni.

[Design della fotocamera top di gamma] Il primo modello della categoria con lente verticale, che riprende gli stessi elementi del design delle fotocamere top di gamma. E per rendere il design ancor più straordinario, un processo di placcatura sottovuoto ad alta lucentezza ti permette di mostrate il tuo gusto personale.

[Smart Touch antipioggia] Interazione touch efficace, anche quando hai le mani umide o lo schermo è bagnato. Sblocca il telefono, rispondi alle chiamate e inserisci la password sotto la pioggia, senza bisogno di asciugare lo schermo.