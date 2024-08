realme C61 alla prova, lo smartphone economico progettato per durare

Il ritorno sui banchi di scuola – o al lavoro per chi ha un po’ più di anni sulle spalle – si sta ormai tramutando in realtà. Mentre qualcuno si gode ancora gli ultimi giorni prima di settembre, infatti, c’è già chi è pronto a vivere le avventure della nuova stagione. È indubbio che in un contesto di questo tipo ci voglia un compagno tecnologico degno di tale nome, magari in grado di far sorridere anche il portafogli. Se poi questo modello risponde al motto di King of Durability (Re della durabilità), allora la scelta potrebbe essere già fatta. realme C61 è lo smartphone che vuole rendere meno faticoso il ritorno dalle vacanze, facendo capolino sul mercato italiano a partire dal 28 agosto.

Resistenza alle cadute e certificazione IP54 a buon prezzo

Cosa significa per uno smartphone essere un King of Durability? La risposta di realme è chiara: realme C61 è resistente alle cadute grazie alla sua struttura in metallo, per un dispositivo che in alcuni test è riuscito a non riportare alcun difetto evidente persino dopo una caduta da un metro su un pavimento di legno o sull’erba. Che abbiate esagerato durante la partita di calcetto o che abbiate lanciato lo smartphone in un momento di foga – dopo aver sentito una barra rap particolarmente geniale – il rischio di incorrere in costi di riparazione è praticamente scongiurato con realme C61. È risaputo poi che, a partire dal mese di settembre, nell’esatto momento dell’uscita dall’ufficio ci siano elevate possibilità di pioggia.

In questo caso, lo smartphone non può fare da parafulmine, ma la certificazione IP54 e la tecnologia Rainwater Smart Touch evitano problemi con acqua e non solo. Che stiate bevendo l’immancabile caffè o che abbiate bisogno di un energy drink, le dispersioni non creeranno danni. Dall’inizio della giornata fino all’ora di andare a letto, realme C61 fa da copertura alle usuali distrazioni del quotidiano. Ragazzi, certo: se proprio volete guardare quel video che tanto vi piace sotto la doccia con le dita bagnate, si può eventualmente fare – nonostante non sia propriamente consigliato.

Arrivati finalmente a sera, sarà giunto il momento dello svago. È in questo momento del quotidiano che solitamente ci si rende conto di avere lo smartphone scarico. Con realme C61 questo scenario semplicemente non esiste: è fuori discussione, infatti, che l’ampia batteria da 5.000mAh si scarichi così rapidamente.

Questo ovviamente nel caso 16,6 ore di riproduzione continua di video su YouTube o 19,2 ore di utilizzo di WhatsApp vi bastino, si intende – ma si spera sia così. Se poi proprio decidete di esagerare oppure vi siete scordati di ricaricare il dispositivo per più giorni di seguito, il supporto alla tecnologia Fast Charging fino a 45W può tornarvi utile. Ma se, al posto di uscire, si vuole avviare qualche videogioco? Qui entra in gioco, per utilizzare un termine a tema, l’AI Boost Engine. Sì, avete capito bene: l’intelligenza artificiale si occupa di ottimizzare le prestazioni per aumentare il più possibile le performance, grazie anche a un Game Boost che dà la priorità ai processi di gaming e pulisce la memoria in background. All’atto pratico, insomma, effettuare un po’ casual gaming con molti dei titoli accessibili dal Play Store non è un problema, nonostante il dispositivo non costi un occhio della testa. E se decidete di installare “troppi” giochi, c’è sempre l’espansione della memoria tramite microSD fino a 2TB ad attendervi.

Sono però proprio tante le cose che si possono fare dopo aver sbloccato rapidamente il dispositivo con riconoscimento del volto o lettore di impronte digitali laterale.

Restando sulle innovazioni di intelligenza artificiale, tenendo premuto il pulsante d’accensione è possibile attivare il nuovo agente smart Gemini di Google integrato in Android 14, ma è grazie alla personalizzazione software di realme che si possono sfruttare ulteriori funzioni smart come i Gesti aerei, la Minicapsula 2.0, il Pulsante dinamico, la riduzione del rumore in chiamata IA e la modalità Due ruote. In ambito privacy, è possibile impostare una password per accedere alle app, nascondere queste ultime dal dispositivo e proteggere i dati privati. È poi dalla sezione Informazioni sullo smartphone delle Impostazioni che si può attivare l’espansione della RAM (per fino a 12GB di RAM dinamica, a seconda del modello). Sempre in ambito di fluidità, lo schermo da 6,74 pollici dispone di un refresh rate di 90Hz, in grado di garantire una sensazione ben diversa rispetto ai classici 60Hz. Di notte la luminosità può raggiungere un minimo di 1nit per garantire un comfort in termini visivi anche sotto alle coperte. In ambito mobilità, oltre al supporto all’ormai ottimamente coperto 4G, i picchi di luminosità arrivano fino a 560nit sotto alla luce del sole.

Durante le nostre giornate estive in compagnia di realme C61 abbiamo potuto apprezzare la cura riposta nel design. Nonostante, infatti, lo spessore di appena 7,74mm, la solidità costruttiva si fa notare sin da subito e i giochi di luce della backcover si possono fare interessanti anche in mezzo alla natura. Quest’ultima può poi diventare soggetto tramite gli scatti della fotocamera posteriore con IA e sensore principale da 50MP.

Al netto dei contesti naturali, bastano pochi tocchi per raggiungere la modalità Ritratto e mettere in risalto in foto la propria persona del cuore, sfocando lo sfondo. Se ci si vuole improvvisare fotografi esperti, l’utilizzo di filtri come Via della città, Vacanze al sole o Giardino segreto potrebbe fare al caso vostro. Basta inoltre un tocco per passare alla fotocamera per i selfie e procedere alla condivisione social. realme C61 risponde, insomma, “presente” sotto più fronti quando si tratta di King of Durability, offrendo tutti i Real Essential del caso e garantendo l’integrità della batteria per 4 anni. Un risultato da leader di settore per realme, che con realme C61 presenta anche la 48-Month Fluency Certification – per prestazioni che rimangono reattive col passare del tempo.

Pensate che sono stati svolti oltre 320 rigorosi test per testare la durabilità del dispositivo: il pulsante di accensione, ad esempio, è stato testato per ben 500.000 pressioni per garantire che rimanga reattivo e funzionale anche a fronte di un utilizzo frequente.

Per scoprire divertenti test ufficiali di caduta, doccia e temperature estreme effettuati con realme C61, potete fare riferimento al profilo TikTok di realme Italia. Per il resto, lo smartphone è disponibile nel nostro Paese nelle colorazioni Dark Green e Sparkle Gold. Il prezzo consigliato per il dispositivo è di 179,99 euro per il modello da 6/256GB (che però nel primo periodo di vendita è acquistabile a 159,99 euro da Unieuro ed Euronics). La distribuzione coinvolge anche le principali catene di negozi di elettronica, MediaWorld compresa.