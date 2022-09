Realme Buds Air 3 Bluetooth 5.2 batteria a lunga durata Auricolare 42dB Cuffie con cancellazione attiva del rumore IPX5 Cuffie resistenti all’acqua

Realme germoglia Air 3 Neo Se hai bisogno di più sconti, controlla il nostro nuovo link:

Modello realme Buds Air3 Connessione senza fili Bluetooth 5.2 durata della batteria Circa 30 ore F unzione AAC, SBC Portata wireless 10 m (spazio aperto privo di ostacoli) Porta di ricarica Tipo-C Resistente all’acqua IPX5 (solo auricolari) Dimensione dinamica del driver 10 mm S sostegno Cancellazione attiva del rumore 42dB Contenuto della confezione Realme Buds Air3 *1

Cavo di tipo C *1

Custodia di ricarica *1

Guida per l’utente *1

Cuscinetti in silicone *6 (un paio ciascuno in L, M e S)

realme Buds Air3

42dB cancellazione attiva del rumore | 30 ore di riproduzione totale | Driver Dynamic Bass Boost da 10 mm

Potente cancellazione del rumore a 42dB

Avanzate Tecnologia ANC

ANC è buono ma può essere facilmente influenzato dal vento,

poiché le vibrazioni del diaframma indotte dal vento disturbano il

sistema. Abbiamo adottato un avanzato smart De-wind

tecnologia per offrirti una migliore cancellazione del rumore a 360 gradi.

Cancellazione del rumore elevata Prestazione

30 orela nostra lunga durata della batteria

Driver LCP Dynamic Bass Boost da 10 mm

Accordato con maestria per bassi potenti

Abbiamo invitato un team di esperti di ottimizzazione audio a sviluppare un esclusivo programma di miglioramento dei bassi composti DBB. Il risultato sono bassi potenti, ricchi di dettagli per un’esperienza da concerto. Per portare la tua qualità audio a un livello superiore, usa Buds Air3 con suono Dobly* sul tuo smartphone realme.

88 ms di latenza ultra bassa

Così comodo

sono i migliori germogli delle tue orecchie

Modalità trasparenza

Rumore del doppio microfono AI cancellazione per chiamate

Controllo a portata di mano

Tutto è più semplice con i controlli touch intuitivi. Tocca due volte per riprodurre/mettere in pausa, tocca tre volte il pulsante per saltare i brani e premi a lungo il pulsante per passare dalla modalità Cancellazione del rumore alla modalità Trasparenza.

Transizione libera tra 2 dispositivi

Buds Air 3 può essere accoppiato contemporaneamente a 2 dispositivi, come uno smartphone, un pad o un laptop. Quando guardi i video sul tuo pad, puoi passare senza problemi al telefono quando rispondi a una chiamata.

Vera qualità

Resistenza all’acqua IPX5

osservazione:

1. I dati di riduzione del rumore di "fino a 42dB" è il dato massimo teorico. Poiché il risultato del test è influenzato dall’ambiente di test, fare riferimento all’articolo reale. La cancellazione del rumore funziona bene per i rumori a bassa frequenza, ad esempio i suoni di aerei e metropolitana, ma non è così evidente per i rumori a frequenza più alta, ad esempio la voce umana nelle vicinanze.

2. I dati sulla durata della batteria di realme Buds Air 3 sono ottenuti da realme lab, fare riferimento alla tabella dei parametri sopra per i dettagli. Poiché il risultato del test è influenzato dall’ambiente di test, fare riferimento all’articolo reale.

3. Il "bassissima latenza di 88 ms" sono i dati di latenza di realme Buds Air 3 con la modalità di gioco attiva. I dati di cui sopra sono ottenuti da realme lab. Poiché il risultato del test è influenzato dall’ambiente di test, fare riferimento all’articolo reale.

4. La resistenza all’acqua IPX5 protegge solo dagli schizzi d’acqua. Si prega di evitare di immergersi direttamente nell’acqua e di utilizzare in attività intensive per evitare che il sudore si infiltri nel dispositivo.

5. Solo gli auricolari sono certificati per l’impermeabilità alla polvere e all’acqua IPX5 e non la custodia di ricarica. Si consiglia di evitare di utilizzare gli auricolari durante gli sport estremi per evitare danni causati dalla penetrazione del sudore.

6. I risultati del test di affidabilità di AIl sono ottenuti da realme lab. Poiché i risultati del test sono influenzati dall’ambiente di test, fare riferimento all’articolo reale.

7. Le immagini dei prodotti sono solo di riferimento, fare riferimento ai prodotti reali. Alcune specifiche e descrizioni dei prodotti possono cambiare a causa di motivi come i cambiamenti nei fornitori. I dati nella pagina provenivano da parametri tecnici progettati da realme, dati di test dei laboratori e dati di test dei fornitori. In circostanze reali, i dati differiranno leggermente, a seconda della versione del software di test, dell’ambiente di test specifico, della versione specifica.